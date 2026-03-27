Capacitación sobre Identificación Electrónica Bovina Obligatoria en General Arenales.

Se llevó a cabo en el día de ayer, una jornada de capacitación y actualización técnica, dirigida a productores bovinos del distrito y la zona.

El objetivo central del encuentro fue desglosar los alcances, requisitos y beneficios operativos de la nueva normativa de identificación electrónica para bovinos, de reciente implementación. Los productores presentes pudieron despejar dudas sobre el manejo práctico de esta tecnología y su integración en el sistema productivo, clave para la trazabilidad y la sanidad animal.

La charla contó con la participación destacada de expertos de dos empresas líderes en el sector como CDV y Gallagher. El técnico Gonzalo Imhoff de Gallagher centró su presentación en la tecnología de hardware y los dispositivos de identificación. Demostró el uso de bastones lectores y las caravanas electrónicas, explicando cómo estos equipos facilitan la captura de datos en el campo de forma ágil y precisa, mejorando la eficiencia operativa de los establecimientos.

En tanto que el referente de CDV Med. Vet. Eugenio Vaschetto enfocó su ponencia en la sanidad animal y la trazabilidad, demostrando cómo la identificación electrónica se convierte en una herramienta fundamental para optimizar los protocolos de vacunación, el control sanitario y la gestión de la información clínica de cada animal, garantizando la calidad y seguridad de la producción.

La importancia del evento quedó de manifiesto por la presencia de autoridades locales de SENASA y el presidente de la Fundación Ganadera para la Sanidad Animal de Arenales, quienes brindaron el respaldo institucional y abordaron los aspectos legales y de control de la nueva reglamentación.

La jornada fue organizada exitosamente por la Dirección de Producción del Gobierno Municipal, bajo la coordinación de su Director Leonel Rae y el Veterinario Leonardo Ratto, contando con la presencia de la intendente Erica Revilla quien se mostró muy entusiasmada con el entusiasmo que tienen los productores ganaderos por incorporar tecnología a sus rodeos, demostrando el compromiso local con la modernización y el desarrollo del sector.