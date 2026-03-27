«Nada, a pesar de los errores cometidos, justifica una dictadura», sentenció Erica Revilla a 50 años del Golpe

En un emotivo acto en la Plaza Vicente López de Ascensión, la Intendente de General Arenales conmemoró el Día de la Memoria con un fuerte llamado a la verdad sin adoctrinamientos y la consolidación de la República.

En el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar, la Intendente de General Arenales, Erica Revilla, encabezó el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ante una nutrida concurrencia en la plaza principal de la localidad de Ascensión, la mandataria brindó un discurso cargado de análisis histórico y compromiso democrático.

El quiebre de la juridicidad

Revilla inició su alocución contextualizando el 24 de marzo de 1976 como el punto de inicio de la «noche más larga, oscura y dolorosa» del país. Remarcó que, a diferencia de otras interrupciones institucionales, este golpe exhibió una «ajuridicidad combinada con niveles aterradores de violencia nunca antes desplegados desde el Estado».

La Intendente recordó que aquel proceso no fue un hecho aislado, sino que se inscribió en una polarización mundial de Guerra Fría y precedido por quiebres democráticos en Chile y Uruguay. Sin embargo, fue tajante al rechazar los argumentos de quienes intentaron justificar la toma del poder por el vacío previo: «Nada, nada, a pesar de los errores cometidos, justifican una dictadura», subrayó con firmeza.

Balance de una «pesadilla»

Durante su discurso, Revilla repasó los devastadores efectos del Proceso de Reorganización Nacional, señalando que al regreso de la democracia en 1983, el país enfrentaba una economía en ruinas —con inflación de tres dígitos y un déficit fiscal del 15% del PBI— y, sobre todo, las heridas abiertas del terrorismo de Estado.

«Hacer memoria no es únicamente el mero relato de los hechos. Memoria es pedir justicia por tantos homicidios, torturas, desapariciones y persecuciones. Es reconocer tanta barbarie», expresó la jefa comunal.

Una democracia basada en la responsabilidad

La mandataria destacó la figura de Raúl Alfonsín y el Juicio a las Juntas como los cimientos de una «ética de la responsabilidad» que permitió a la Argentina alcanzar más de 40 años de continuidad institucional.

En un mensaje directo a la actualidad, Revilla advirtió sobre la «toxicidad de la polarización política» que contamina con discursos violentos, aunque celebró que el uso de las armas sea hoy «inimaginable» en el país.

«Sin relato ni adoctrinamiento»

Hacia el final de su intervención, la Intendente hizo un llamado a buscar la verdad histórica con honestidad intelectual: «La historia no es solo aquello que nos cuentan, sino todo lo que nos atrevemos a descubrir; sin relato, sin adoctrinamiento, solo la verdad y nada más que la verdad».

El acto cerró con una sentida reivindicación a quienes luchan por sostener la democracia como un estilo de vida definitivo. «¡Nunca más violencia política ni inestabilidad institucional en la República Argentina! Por más República, por más democracia por siempre», concluyó Revilla bajo el aplauso de los vecinos de General Arenales.