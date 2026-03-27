Emotiva misa en homenaje al Padre París Etulain a 65 años de su fallecimiento

En un clima de profunda emoción, se llevó a cabo una misa en memoria del Padre París Etulain al cumplirse 65 años de su fallecimiento, una figura muy querida y significativa para la comunidad de Ascensión.

La ceremonia contó con la presencia de alumnos, docentes y miembros de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora, institución fundada por el recordado sacerdote, cuya obra continúa vigente a través de las nuevas generaciones.

En el marco del homenaje, también se realizó la presentación del libro de la Sra. Quique Orezzi, quien plasmó en sus páginas vivencias, recuerdos y testimonios sobre el Padre París. La obra fue recibida con gran interés y emoción, tanto por quienes compartieron momentos con él como por las nuevas generaciones que buscan conocer su legado.

Además, se destacó el gesto solidario de la autora, quien destinará lo recaudado por la venta del libro a obras comunitarias, reafirmando el espíritu de compromiso y servicio que caracterizó al Padre París Etulain.

El encuentro no solo sirvió para recordar su figura, sino también para poner en valor su aporte fundamental en la construcción social y educativa de la localidad.