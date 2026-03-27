Ascensión se prepara para la Maratón del Centenario del Singlar Club

El próximo sábado 28 de marzo se llevará a cabo la esperada Maratón del Centenario del Singlar Club, un evento deportivo que ya genera gran expectativa en la comunidad y que forma parte de los festejos por los 100 años de la institución.

Con más de 120 inscriptos confirmados para la prueba principal de 10 kilómetros, la jornada también incluirá una caminata recreativa de 4 kilómetros y una distancia promocional de 5 kilómetros, pensadas para que toda la comunidad pueda participar, independientemente de su nivel.

Los profesores Heber Comino y Germán Marzoratti, organizadores del evento, destacaron el crecimiento sostenido de la maratón, que año a año se fue profesionalizando tanto en su organización como en la convocatoria. En esta edición, además, se tuvo en cuenta el calendario de competencias para favorecer la participación de corredores.

La largada está prevista para las 18:30, mientras que desde las 16:30 se realizarán las acreditaciones en la sede del club, desde donde también partirá y finalizará el circuito. El recorrido incluirá sectores céntricos de la localidad, por lo que se solicita la colaboración de los vecinos.

Desde la organización remarcaron que el objetivo principal es fomentar la actividad física y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad. Además, todos los participantes accederán a sorteos, entre ellos una bicicleta y un reloj deportivo, y habrá premios para las distintas categorías.

La maratón no solo convoca a atletas locales, sino también a competidores de otras ciudades, consolidándose como un evento deportivo de referencia en el distrito.