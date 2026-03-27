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Conmoción en Ascensión por el fallecimiento de una joven

por AscensionDigital
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Una profunda tristeza atraviesa a la comunidad de Ascensión tras conocerse en la noche de hoy el fallecimiento de una joven de 17 años en una vivienda ubicada sobre calle París Etulain.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y autoridades judiciales. Asimismo, se solicitó la presencia de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

El hecho es materia de investigación, mientras la comunidad acompaña a la familia y seres queridos en este difícil momento.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, hablar con alguien de confianza o buscar ayuda profesional puede ser un primer paso importante.

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