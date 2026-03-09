FUTBOL – Festejo en familia del Senior Singlar Club

En una noche cargada de emociones y festejos, la familia del Senior Singlar Club se reunió para agasajar a sus planteles de futbolistas veteranos tras una etapa relevante de éxitos deportivos que incluyó títulos locales y una destacada actuación en el plano nacional.

El salón de la sede de la entidad auriazul, se vistió de gala para recibir a los protagonistas del Fútbol Senior de Singlar Club. El motivo no era para menos: celebrar la exitosa participación en el reciente Mundialito de Tandil y el inicio de un año que dejó varias copas en las vitrinas del club.

El momento de mayor sensibilidad de la noche llegó con el reconocimiento a la categoría +55, flamante campeona de la Copa de Oro en Tandil. Tras un desempeño brillante en las sierras, el plantel decidió tributar este logro a la memoria del recordado Rafa Ubilla, quien fuera pieza fundamental en la conformación de este grupo humano y deportivo, fue evocado con respeto y cariño, dejando claro que su huella permanece imborrable en cada salida a la cancha.

Asimismo, se agasajó a los campeones +35 de la Copa de Plata en Tandil, quienes demostraron la jerarquia y el nivel de una divisional que siempre se destaca por su protagonismo.

Además del éxito nacional, la cena sirvió para poner en valor los títulos obtenidos en las ligas vecinas. La categoría +28 fue distinguida por coronarse en el exigente Torneo «El Único» de Junín, en tanto que la divisional +40, recibió un merecido reconocimiento tras adjudicarse de punta a punta el Torneo Nocturno de Verano organizado por el Club Huracán de Arribeños.

Tras compartir una excelente cena en familia, el evento pasó al plano recreativo con la presentación de Charly Montaño, quien le puso el toque musical a la velada. El cierre contó con sesiones de karaoke y baile, extendiendo la diversión en un clima de sana camaradería.

Más allá de los trofeos, la jornada ratificó el espíritu de hermandad que reina en el Senior de Singlar, consolidando un grupo que sabe de éxitos deportivos, pero sobre todo, de la importancia de la unión institucional.