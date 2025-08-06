Arenales a la conquista de la provincia

El distrito de General Arenales tendrá una nueva oportunidad de brillar en el ámbito provincial de las bochas. Gerardo Hugo Kordich, un talentoso exponente local, ha logrado su clasificación al Campeonato Provincial de Debutantes de 3ra Categoría. El torneo se llevará a cabo en la ciudad de Lobos.

Kordich aseguró su lugar en el provincial tras una destacada actuación en el Torneo Zonal, celebrado este fin de semana en su propio distrito. El camino hacia la clasificación no fue fácil, pero conto con el impulso del director técnico, Guillermo Martinez, y el presidente de la entidad arenalense, Gerardo Martinez.

El jugador de Arenales comenzó con un sólido triunfo de 12 a 4 contra Chacabuco, seguido de otra victoria contundente, esta vez por 12 a 6, sobre Junín.

Sin embargo, el camino se complicó en el siguiente encuentro, donde Kordich sufrió una ajustada derrota de 12 a 10 frente al mismo rival de Junín. Lejos de desanimarse, el deportista demostró su templanza y, en el partido definitivo, se impuso nuevamente a Junín con un marcador de 12 a 8, sellando así su pasaporte al torneo provincial.

Con esta clasificación, la Asociación de Bochas de General Arenales se prepara para apoyar a Hugo Kordich en su desafío en Lobos, donde buscará dejar bien representada a la región en una de las competencias más importantes de la categoría.