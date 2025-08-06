ASCENSION – Llegó la nueva unidad de los Bomberos Voluntarios

Con gran alegría y emoción, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ascensión recibió anoche su nueva adquisición: una combi Ford Transit 2018, importada directamente de Francia. Este vehículo, de gran capacidad, será fundamental para optimizar la logística y el traslado del personal.

La nueva unidad se utilizará principalmente para llevar a los bomberos a capacitaciones a nivel zonal y provincial, facilitando su participación en formaciones que son cruciales para mejorar su preparación. Además, estará a disposición para cualquier traslado de personal en caso de una emergencia.

El rodado fue retirado de la aduana del puerto de Zárate por una delegación especial. Estuvieron presentes el segundo jefe, Joaquín Ferroni; el personal del cuerpo de reserva, Marcelo Traficante; la comandante María Brandán; el bombero Facundo Abraham, y el presidente de la institución, César Poleri.

Anoche se realizó una recorrida por las calles de la localidad, dando la bienvenida a la nueva unidad junto a otros vehículos de emergencia, saludando y agradeciendo a toda la comunidad por el incondicional apoyo que permite concretar este tipo de inversiones.

Esta incorporación marca un avance significativo para la institución, ya que permitirá optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta del equipo ante cualquier eventualidad.