Se viene un interligas Arenales – Colon con formato innovador: conocé todos los detalles

Mientras la Liga de General Arenales define a su campeón del Apertura 2025 entre Colonial de Ferré y Social de Ascensión, las directivas de ambas ligas ya trabajan a toda marcha en los últimos detalles del esperado Torneo Integrado Interligas Arenales – Colón 2025. Las conversaciones son constantes, y a medida que se acerca la fecha de inicio, se van confirmando los aspectos clave de la competencia.

Fecha confirmada y formato novedoso

La fecha de inicio ya está sellada: el balón comenzará a rodar el próximo 24 de agosto. Y no solo eso, sino que se ha revelado un formato que promete emoción desde el primer minuto. En total, participarán 13 equipos: 5 de Colón y 8 de General Arenales.

Para la Fase Clasificatoria, los equipos se dividirán en dos zonas de 4 equipos y una zona de 5. Una vez finalizada esta etapa inicial, se confeccionará una tabla general del 1° al 13° puesto. Los tres ganadores de cada zona avanzarán directamente a los Cuartos de Final.

La recta final: Eliminación Directa

Los 10 equipos restantes (del 4° al 13°) tendrán que disputar una instancia de eliminación directa para conseguir los cinco cupos restantes. Esta etapa se jugará de la siguiente manera:

• Copón 1: Equipos ubicados del 4° al 8°.

• Copón 2: Equipos ubicados del 9° al 13°.

Se sortearán cinco cruces, donde cada partido enfrentará a un equipo del Copón 1 con uno del Copón 2. El encuentro será a partido único en la cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general. En caso de empate, la definición será desde el punto del penal.

Los cinco equipos que salgan victoriosos en esta instancia se unirán a los tres ganadores de zona para disputar los Cuartos de Final.

Aquí, los ocho clasificados se dividirán en un nuevo sorteo, esta vez con dos copones según su ubicación en la tabla general:

• Copón 1: Equipos del 1° al 4°.

• Copón 2: Equipos del 5° al 8°.

A partir de los Cuartos de Final, la modalidad será de ida y vuelta, incluyendo las semifinales y la gran final.

El calendario del torneo

El calendario ya está en marcha. Se jugarán dos fechas en agosto y habrá que tener en cuenta que el torneo tendrá una pausa de dos fines de semana entre septiembre y octubre debido a las Elecciones Legislativas. Si todo sale según lo planeado, la Gran Final se disputará el 7 y 14 de diciembre.