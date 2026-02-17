DIVISIONES INFERIORES – El Sueño Continúa: Social clasificó a la final del Argentino Cup 2026

La categoría 2015 del «Verdinegro» de Ascensión está viviendo una semana histórica en Rojas. Tras dejar en el camino a grandes rivales, esta noche buscarán la gloria en la final de la Copa de Plata.

El prestigio del Torneo Argentino Cup 2026 ha sido el escenario perfecto para que los chicos de Social demuestren su temple y calidad futbolística. Con un rendimiento que ha ido de menor a mayor, el equipo conducido por Adrián Camille se ha instalado con autoridad en la definición del certamen.

La fase de eliminación directa no fue apta para cardíacos. En Cuartos de Final, el Verdinegro debió enfrentar al siempre difícil equipo local. En un partido de dientes apretados, Social se impuso por 2 a 1 gracias a las definiciones de Bautista Zarantonelli y Benicio Meloni, sellando el pase a la siguiente ronda.

En Semifinales, el desafío fue River de Chacabuco. Lejos de intimidarse, los chicos desplegaron un fútbol de alto vuelo para llevarse un triunfo contundente por 3 a 1. Los gritos de gol estuvieron a cargo de Benicio Meloni, Lorenzo Marzoratti y nuevamente Bautista Zarantonelli, confirmando el gran momento del equipo.

Este resultado les otorgó el boleto directo a la Gran Final de la Copa de Plata, donde se medirán ante Argentino de Chacabuco. El duelo está programado para hoy as las 20:00 hs. y el duelo se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube del Club Argentino de Rojas.

Para destacar el excelente rendimiento del equipo dirigido por Adrian Camille y el enorme acompañamiento de las familias y los hinchas, alentando a los destacados valores verdinegros que instalaron al club en la gran definición de un certamen, donde participan los mejores equipos del país.