FUTBOL – Singlar es el dueño del Nocturno de Arribeños

El «Auriazul» de Ascensión demostró su vigencia en el fútbol senior y se consagró campeón del Torneo Reducido para mayores de 40 años tras vencer a Racing de Teodelina.

Singlar. En un certamen que reunió jerarquía y camaradería, el elenco de Ascensión volvió a instalarse en lo más alto del podio al quedarse con el título del Torneo Reducido Nocturno para veteranos.

Un camino impecable

El certamen no fue tarea sencilla. El equipo dirigido por Nicolás Di Santo tuvo que medirse ante rivales de peso como Colonial de Ferré, La Pinta FC, el anfitrión Huracán y el siempre difícil Racing de Teodelina.

Tras una fase regular intensa, disputada bajo la modalidad de «todos contra todos», Singlar logró imponer su ritmo y jerarquía para acceder a la instancia definitiva. En las finales, el destino lo cruzó con el conjunto de Teodelina en una serie que tuvo un claro dominador.

Contundencia en la final

El «Auriazul» no dejó dudas sobre su capacidad ofensiva. Tanto en el partido de ida como en el de vuelta, el resultado fue un calco: 4 a 2 a favor de Singlar. Con un fútbol asociado y una efectividad envidiable, los de Ascensión cerraron la serie con un global de 8 a 4 para desatar el festejo en suelo ajeno.

El goleador imparable

Uno de los grandes pilares de esta campaña fue Gonzalo Romero, quien estuvo intratable frente al arco y se adjudicó el galardón de máximo artillero del certamen con la increíble cifra de 18 conquistas, promediando un nivel altísimo durante toda la competencia.

El Plantel Campeón

Estos son los nombres que llevaron a Singlar a lo más alto:

Adrián Zunino, Rodolfo Fenoglio, Federico Castillo, Gonzalo Romero, Eliseo Farías, Andrés Leavy, Mauricio Longo, Mauricio Di Santo, Franco Gasparini, Heber Di Prinzio, Germán Marzoratti, Néstor Santucho, Renzo Rae, Mariano Di Prinzio y Martiniano Venero. Director Técnico: Nicolás Di Santo.