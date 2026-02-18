FUTBOL INFANTIL – ¡Grito Sagrado! Social se coronó Campeón de Plata en el Argentino Cup 2026

La categoría 2015 del «Verdinegro» alcanzó la gloria en la 20ma edición del prestigioso certamen infantil. Tras un empate sin goles en una final infartante, el equipo de Adrián Camille se impuso en los penales ante Argentino de Chacabuco.

El estadio “Coco” Amichetti del Club Argentino de Rojas fue el escenario de una noche mágica para el fútbol infantil de la región. En el marco de la definición de la Argentino Cup 2026, el Club Social de Ascensión grabó su nombre en el trofeo de la Copa de Plata, desatando un festejo inolvidable entre jugadores, familiares y la gran cantidad de hinchas que se acercaron a alentar.

El elenco dirigido técnicamente por Adrián Camille, que contó con el valioso aporte de refuerzos del Club Huracán de Arribeños, demostró una evolución futbolística notable a lo largo del torneo. Tras superar etapas durísimas, los chicos llegaron a la gran final frente a un rival de primera linea como Argentino de Chacabuco.

El partido decisivo fue una muestra de paridad absoluta. Durante el tiempo reglamentario, ninguno de los dos equipos logró quebrar el 0 a 0, en un duelo estratégico donde los nervios y la entrega fueron los protagonistas.

Con la igualdad en el marcador, el título debió definirse desde el punto del penal. Allí fue donde emergió la figura de la noche: el arquero Valentín Abud. Con una confianza admirable, el “Dibu” se convirtió en héroe y muralla al atajar dos remates clave, dándole la ventaja psicológica y deportiva a su equipo.

Por el lado de los ejecutores, Benicio Meloni y Camilo Urosevich no fallaron. Con remates efectivos y precisos, sellaron el resultado final que le dio la consagración al conjunto de Ascensión, desatando la algarabía total en las tribunas.

La importancia de este campeonato para Social no es menor, considerando la jerarquía de los clubes participantes en esta 20ma edición. El «Verdinegro» compitió en un certamen de relevancia que incluyó a gigantes del fútbol argentino como: River Plate,Argentinos Juniors, Independiente de Avellaneda, Belgrano y Talleres de Córdoba y Sarmiento de Junín, entre otros.

Lograr un título en este contexto reafirma el excelente trabajo que se viene realizando en las divisiones inferiores, potenciando el talento de los chicos y dejando en alto el prestigio del Club Social.