COMUNIDAD ISLAMICA – Comienza el Sagrado Mes de Ramadán

El Ramadán, el mes más sagrado del Islam, se pone en marcha en todo el mundo islámico. Para la comunidad musulmana global, el año 2026 presenta un calendario cargado de devoción, introspección y júbilo. Como es tradición, la precisión de estas fechas está sujeta al avistamiento de la luna, lo que puede generar variaciones de un día según la región geográfica.

Ramadán 2026: Un mes de reflexión y disciplina

El Ramadán no es solo un periodo de abstinencia, sino un ejercicio de purificación espiritual y solidaridad. En 2026, se estima que el mes sagrado comience la noche del martes 17 de febrero y se extienda hasta la noche del sábado 21 de marzo.

Durante estos 30 días, el ayuno (Sawm) rige la vida cotidiana desde el alba hasta el ocaso. La rutina gira en torno a dos momentos gastronómicos fundamentales:

Suhoor: La comida vital consumida antes del amanecer para preparar el cuerpo.

Iftar: La cena de ruptura del ayuno al anochecer, que suele compartirse en comunidad.

Laylat al-Qadr: «La Noche del Decreto»

Dentro del último tercio del Ramadán se encuentra la noche más sagrada del año: Laylat al-Qadr. Se considera que las oraciones realizadas en este momento son más valiosas que las de «mil meses».

Aunque se busca en las noches impares de la última década del mes, la mayoría de las tradiciones la sitúan en la noche del lunes 16 de marzo de 2026. Es una jornada de vigilia, oración intensa y búsqueda profunda de perdón.

Eid al-Fitr: El festival de la ruptura del ayuno

El cierre del Ramadán llega con el Eid al-Fitr, una de las festividades más importantes del mundo islámico. Se prevé que la celebración comience el sábado 21 de marzo de 2026.

Este día es sinónimo de alegría y gratitud. Las tradiciones incluyen:

Espiritualidad: Asistencia a oraciones especiales en congregación a primera hora de la mañana. Comunidad: Uso de ropa nueva, visitas a familiares y banquetes festivos que rompen el ciclo del ayuno. Solidaridad: La entrega del Zakat al-Fitr, una donación obligatoria para asegurar que los menos afortunados también puedan celebrar.

Al ser un calendario lunar, se recomienda consultar a las autoridades islámicas locales para confirmar el inicio exacto de las festividades según el avistamiento regional de la luna creciente.