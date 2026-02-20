TRISTE SUCESOUN JOVEN FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN ASCENSIÓN

En otro episodio lamentable que enluta a la localidad de Ascensión, se conoció esta mañana el fallecimiento de un masculino, de alrededor de 30 años, quien habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida en su domicilio de calle Rio Negro, entre Av. San Martin y Corrientes.

El triste suceso fue denunciado cerca de las 9 de la mañana e intervino personal policial y Bomberos Voluntarios de Ascensión junto al Director de Seguridad, José Nicanor Espinosa. En tanto se solicitó la presencia de Policía Científica a efectos de las pericias de rigor y se hizo presente en el lugar el Ayudante Fiscal, Dr. Gabriel Colombo, quien instruyó la instrumentación de una causa caratulada «Investigación de Causales de Muerte».