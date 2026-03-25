A 50 años del golpe, el Gobierno Municipal de General Arenales conmemoró el Día de la Memoria con un fuerte mensaje en defensa de la democracia

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno Municipal de General Arenales llevó adelante el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con una convocatoria que reunió a autoridades, instituciones y vecinos.

La actividad contó con la presencia de la Intendente Erica Revilla, junto a concejales, consejeros escolares, integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas instituciones, cuyas banderas de ceremonia acompañaron el desarrollo del acto.

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación en vivo del Himno Nacional Argentino, a cargo del músico Charli Montaño, que marcó comienzo del acto protocolar.

Durante el acto, la Intendente brindó un discurso con un profundo contenido histórico y reflexivo, en el que remarcó la importancia de sostener la memoria colectiva y fortalecer los valores democráticos.

Discurso pronunciado por la Intendente Municipal:

Un 24 de marzo, hace 50 años, se iniciaba la última dictadura militar. Muchos argentinos creyeron que era una insurrección militar más, de la larga serie iniciada en septiembre de 1930, que inauguró el círculo vicioso de la inestabilidad institucional y la violencia política en nuestro país, un ciclo que sería finalmente interrumpido con la instauración democrática liderada por Raúl Alfonsín en 1983.

Ese golpe de Estado abrió la puerta a la más grave y completa exhibición de la patología política de la Argentina del siglo pasado: LA AJURIDICIDAD, combinada con niveles aterradores de violencia nunca antes desplegados desde el Estado.

El golpe se inscribió en un contexto geopolítico mundial de alta polarización que enfrentaba el bloque occidental y capitalista con el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, la llamada Guerra Fría.

En la región, el golpe en la Argentina estuvo precedido por la sangrienta dictadura chilena de Pinochet, iniciada en septiembre de 1973 y por la disolución del Congreso en Uruguay en junio de ese mismo año.

La Junta Militar que tomó el control del Estado y que se autodenominó como: Proceso de Reorganización Nacional, justificó la toma del poder por el “vacío de poder” provocado por el gobierno constitucional peronista.

También, algunos defensores del Proceso argumentaron sobre los “abusos de poder” del gobierno depuesto como justificación, ignorando el alcance, el significado y las consecuencias de remover a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la clausura del Congreso de la Nación, Legislaturas y Concejos Deliberantes; la intervención a Provincias y Municipios y la ilegalización de los partidos políticos y los sindicatos entre otras tempranas decisiones de la dictadura, dando inicio a la noche más larga, oscura y dolorosa de la historia argentina contemporánea.

Sin embargo, NADA, NADA, a pesar de los errores cometidos, JUSTIFICAN, una dictadura.

Casi ocho años más tarde la pesadilla del Proceso quedó atrás, pero sin la posibilidad de teclear “suprimir” para evaporar sus nocivos efectos, ni tampoco poder pulsar el comando “reiniciar” y volver a cero la dinámica social para evitar los gravosos efectos que tuvieron sus actos.

Los desastrosos resultados de esa nefasta experiencia pueden sintetizarse con solo algunos datos y consideraciones:

El ingreso por habitante de 1983 era inferior al de 1975, la inflación anual era de tres dígitos y el desequilibrio fiscal alcanzaba el 15% en relación al PBI, con devastadoras consecuencias sociales por el terrorismo de Estado y la represión ilegal, como lo demostró el informe de la Conadep que documento 340 campos de detención clandestinos y la comprobación de miles de casos de desaparición de personas, robos de bebes, supresión de identidad, torturas, etc. Etc.

Hoy, a más de cuatro décadas de la instauración democrática de diciembre de 1983, la violencia política y la inestabilidad institucional que caracterizan el medio siglo previo al golpe de marzo de 1976, son parte de la historia.

El recurso al uso de las armas y la glorificación de la guerra, son inimaginables en la Argentina de hoy, a pesar de la toxicidad de la polarización política que nos contamina con discursos violentos.

Ello fue posible, sin lugar a duda, por la realización del Juicio a las tres Primeras Juntas de Comandantes y los procesos judiciales a los máximos líderes de las organizaciones políticas armadas.

Esas realizaciones fueron el resultado de una convicción política decisiva por parte del gobierno de Raúl Alfonsín: la consolidación democrática de nuestro país debía asentarse, esencialmente, en una ETICA DE LA RESPONSABILIDAD que rechazaba por igual todo atisbo de revancha política, como también la claudicación que supondría una absurda pretensión de OLVIDO sobre las consecuencias de la violencia.

Del mismo modo, las acciones positivas del gobierno democrático contribuyeron de manera decisiva al fin de las dictaduras en la región, un verdadero dominó inverso al de la década precedente.

Además del salto civilizatorio que implica el rechazo social a la violencia como recurso político socialmente admisible, la Argentina lleva, no sin dificultades y riesgos, más de 40 años de continuidad institucional,

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos, REINVINDICANDO A TODOS AQUELLOS QUE LUCHARON Y LUCHAN PARA SOSTENER LA DEMOCRACIA COMO UN ESTILO DE VIDA DEFINITIVO PARA TODOS LOS ARGENTINOS.

Hacer memoria no es únicamente el mero relato de los hechos acontecidos. Memoria es pedir justicia por tantos homicidios, torturas, desapariciones, persecuciones, censuras, represiones, exilio, discriminaciones: TANTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, TANTA BARBARIE.

LA HISTORIA NO ES SOLO AQUELLO QUE NOS CUENTAN, SINO TODO LO QUE NOS ATREVEMOS A DESCUBRIR, SIN RELATO, SIN ADOCTRINAMIENTO, SOLO LA VERDAD Y NADA MAS QUE LA VERDAD.

NUNCA MAS VIOLENCIA POLÍTICA NI INESTABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. POR MAS REPUBLICA, POR MAS DEMOCRACIA POR SIEMPRE.

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