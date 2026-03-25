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    Recambio de luminarias en la rotonda de rutas 50 y 65

    por AscensionDigital
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    Recambio de luminarias en la rotonda de rutas 50 y 65

    El Gobierno de General Arenales llevó adelante el recambio de 36 luminarias en la rotonda ubicada en el cruce de las rutas 50 y 65, un punto clave de circulación que no se encuentra bajo jurisdicción provincial.

    Esta intervención fue posible gracias a las gestiones realizadas por la intendente Erica Revilla ante la Dirección de Vialidad, que permitieron avanzar con la provisión de las luminarias.

    Recambio tiene como objetivo mejorar la visibilidad y la seguridad vial, beneficiando a quienes transitan diariamente por el sector.

    Desde el Gobierno Municipal se agradece especialmente a Roberto Nicolás Caggiano, director de Vialidad, por el acompañamiento, y a la Cooperativa de Ferré por su colaboración.

    Los trabajos se realizaron con la participación del personal de Servicios Urbanos, reafirmando el compromiso de continuar mejorando los espacios públicos del distrito.

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