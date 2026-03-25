Charla Ganadera en General Arenales: Todo sobre las Nuevas Caravanas Electrónicas

Una Oportunidad Clave para Ganaderos Locales
El Gobierno Municipal de General Arenales invita a todos los productores ganaderos de la región a participar de una charla informativa especializada sobre las nuevas caravanas electrónicas y la normativa sanitaria vigente. Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano los requisitos, beneficios y aspectos técnicos de esta nueva identificación obligatoria.
Temas a Tratar
Esta charla abordará dos ejes fundamentales para el sector ganadero local:
1. Plan Sanitario Inteligente
A cargo de especialistas en sanidad animal, se presentarán los detalles del M.V. Eugenio Vaschetto y el Laboratorio CDV, quienes explicarán:
∙ Marco legal y requisitos obligatorios
∙ Beneficios sanitarios para el rodeo
∙ Protocolos de implementación
∙ Preguntas frecuentes y aclaraciones
2. Digitalización del Rodeo
Gonzalo Imhoff, técnico especialista en Gallagher, profundizará en:
∙ Funcionamiento de las caravanas electrónicas
∙ Ventajas de la identificación digital
∙ Proceso de instalación y uso
∙ Gestión de datos y trazabilidad
Detalles del Evento
Fecha: Jueves 26 de marzo de 2025
Horario: 19:30 horas
Lugar: Predio de La Rural, General Arenales
Participan en la Organización
Este encuentro es impulsado por:
∙ Dirección de Producción – Gobierno Municipal
∙ FUGAPSA (Sociedad Rural Regional de General Arenales)
∙ Gallagher – Tecnología especializada
∙ CDV – Laboratorio de análisis
∙ VetRatto – Asesoría veterinaria
Confirmá tu Asistencia
¡No te pierdas esta oportunidad clave para actualizarte sobre la nueva normativa! Los lugares son limitados, así que asegura tu participación confirmando tu asistencia:
Lala Ratto: 2364503820
Leonel Rae: 2364696536
¿Por qué es Importante?
La identificación electrónica del ganado es una medida que:
∙ Mejora la trazabilidad sanitaria
∙ Facilita la gestión de rodeos
∙ Cumple con normativas nacionales
∙ Permite acceder a mejores mercados
∙ Optimiza procesos administrativos
Esta charla te permitirá resolver dudas con expertos y conocer cómo implementar estas nuevas tecnologías en tu establecimiento.
Consultas: Dirección de Producción – Municipalidad de General Arenales
Organiza: FUGAPSA – Sociedad Rural Regional
https://www.generalarenales.gob.ar/wp-content/uploads/2025/01/Recurso-2-85x85.png