Charla Ganadera en General Arenales: Todo sobre las Nuevas Caravanas Electrónicas

Una Oportunidad Clave para Ganaderos Locales

El Gobierno Municipal de General Arenales invita a todos los productores ganaderos de la región a participar de una charla informativa especializada sobre las nuevas caravanas electrónicas y la normativa sanitaria vigente. Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano los requisitos, beneficios y aspectos técnicos de esta nueva identificación obligatoria.

Temas a Tratar

Esta charla abordará dos ejes fundamentales para el sector ganadero local:

1. Plan Sanitario Inteligente

A cargo de especialistas en sanidad animal, se presentarán los detalles del M.V. Eugenio Vaschetto y el Laboratorio CDV, quienes explicarán:

∙ Marco legal y requisitos obligatorios

∙ Beneficios sanitarios para el rodeo

∙ Protocolos de implementación

∙ Preguntas frecuentes y aclaraciones

2. Digitalización del Rodeo

Gonzalo Imhoff, técnico especialista en Gallagher, profundizará en:

∙ Funcionamiento de las caravanas electrónicas

∙ Ventajas de la identificación digital

∙ Proceso de instalación y uso

∙ Gestión de datos y trazabilidad

Detalles del Evento

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2025

Horario: 19:30 horas

Lugar: Predio de La Rural, General Arenales

Participan en la Organización

Este encuentro es impulsado por:

∙ Dirección de Producción – Gobierno Municipal

∙ FUGAPSA (Sociedad Rural Regional de General Arenales)

∙ Gallagher – Tecnología especializada

∙ CDV – Laboratorio de análisis

∙ VetRatto – Asesoría veterinaria

Confirmá tu Asistencia

¡No te pierdas esta oportunidad clave para actualizarte sobre la nueva normativa! Los lugares son limitados, así que asegura tu participación confirmando tu asistencia:

Lala Ratto: 2364503820

Leonel Rae: 2364696536

¿Por qué es Importante?

La identificación electrónica del ganado es una medida que:

∙ Mejora la trazabilidad sanitaria

∙ Facilita la gestión de rodeos

∙ Cumple con normativas nacionales

∙ Permite acceder a mejores mercados

∙ Optimiza procesos administrativos

Esta charla te permitirá resolver dudas con expertos y conocer cómo implementar estas nuevas tecnologías en tu establecimiento.

Consultas: Dirección de Producción – Municipalidad de General Arenales

Organiza: FUGAPSA – Sociedad Rural Regional​​​​​​​​​​​​​​​​

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