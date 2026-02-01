FUTBOL – Agustina pone en marcha la «Era Cangealosi»

El «Rojo» sacudió el mercado con la llegada de Daniel Cangealosi como nuevo estratega. Con la mira puesta en un proyecto integral, el club apuesta a la disciplina y el sentido de pertenencia, ratificando la participación en la temporada 2026.

El Club Atlético Agustina ya puso primera de cara al torneo de Primera Division de la Liga de General Arenales. En las últimas horas, la institución anunció con orgullo la contratación de Daniel Cangealosi, quien asumirá las riendas del primer equipo como Director Técnico. Su llegada no es un simple cambio de nombres; es una declaración de intenciones para fortalecer el ADN futbolístico del club.

El presidente de la entidad, Franco Tambussi, junto al vice, Brian Gilardoni, dieron la bienvenida al nuevo entrenador, Daniel Cangealosi, quien asume este desafío con las ideas claras: potenciar el plantel actual y consolidar una identidad de juego que se sienta propia desde el minuto uno. Su visión no solo se queda en la pizarra táctica; el nuevo DT llega con el compromiso de liderar un crecimiento deportivo sostenido, basándose en el trabajo diario y la convicción de que Agustina está para grandes cosas.

Cangealosi no llega solo. Se suma al cuerpo técnico Juan Cruz Galván, quien estará al frente de la preparación física. Galván llega con la chapa de la planificación integral, enfocándose no solo en el rendimiento explosivo, sino también en el cuidado preventivo del futbolista.

«Estamos convencidos de que el trabajo, la disciplina y el sentido de pertenencia serán los pilares de esta nueva etapa», manifestaron desde la Comisión Directiva, donde la expectativa es total.

Daniel Cangealosi es una figura muy reconocida en el fútbol del noroeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente vinculado a la Liga Deportiva del Oeste y con un pasado importante en el fútbol profesional. Su carrera como jugador se destaca por su paso por el fútbol de ascenso y la primera división, siendo un volante con buen pie y en amplio recorrido. Sarmiento de Junín: Es el club de sus amores y donde inició su camino. Formó parte de procesos importantes en el club «Verde». Platense (1995): Tuvo su experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino con el «Calamar». Fútbol Internacional (Chile): Desarrolló parte de su carrera en el exterior, vistiendo las camisetas de Concepción y Audax Italiano. En tanto que cerró su etapa como jugador profesional regresando a Sarmiento de Junín en la temporada 2000/01.

En su faceta como entrenador, se ha caracterizado por trabajar en clubes de ligas regionales, aportando su experiencia profesional a la formación de grupos competitivos: Villa Belgrano (Junín): Tuvo un paso destacado dirigiendo al equipo en la Liga Deportiva del Oeste, donde renunció a mediados de 2022 tras liderar el proyecto deportivo del club de la «V Azulada».

Asimismo sumó experiencia en Ligas Regionales. Ha estado al frente de diversos planteles en la zona, siempre con un perfil basado en la disciplina y la identidad táctica. Su llegada al Club Atlético Agustina representa un nuevo paso en su carrera, donde buscará aplicar toda esa experiencia acumulada tanto en el campo de juego como en el banco de suplentes.

La ilusión en el pueblo es palpable. Con este movimiento, la CD busca enviar un mensaje de profesionalismo y orden. Agustina se prepara para un fútbol de alto vuelo, donde la «fuerte apuesta» al crecimiento parece ser la hoja de ruta definitiva.