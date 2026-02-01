FUTBOL – Social, subcampeon del Torneo Argentino Cup

El elenco verdinegro dirigido por Germán Cheddad se adjudicó el subcampeonato del torneo Argentino Cup 2026, tras la final ante el anfitrión, Argentino de Rojas, que se impuso por 3 a 1 en el duelo definitorio disputado anoche en el estadio «Venancio Coco Amichetti» de la ciudad de Rojas.

La acción comenzó con el encuentro por el tercer y cuarto puesto que disputaron los elencos de Porteño de Colón y Villa Italia de Salto, cotejo que finalizó con triunfo del conjunto colonense por uno a cero, con gol de Damián Senegale.

En segundo turno se jugó la final del certamen entre Argentino Rojas y Social de Ascensión, compromiso en el cual el local se impuso por tres a uno.

Social se puso en ventaja con el tanto de Guillermo González, en tanto el Albiceleste lo dio vuelta y se quedó con el título con los goles de Juani Forgues, Tomás Avila y Bautista Alonso.

La participación en este certamen resultó positiva para el verdinegro ascensionense y constituyó un ensayo de relevancia para avanzar en la pretemporada de cara al inicio del torneo local previsto para el 8 de marzo.