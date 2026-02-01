back to top
More
    InicioDeportesFutbolFUTBOL - Social, subcampeon del Torneo Argentino Cup
    Futbol

    FUTBOL – Social, subcampeon del Torneo Argentino Cup

    por AscensionDigital
    0
    6

    El elenco verdinegro dirigido por Germán Cheddad se adjudicó el subcampeonato del torneo Argentino Cup 2026, tras la final ante el anfitrión, Argentino de Rojas, que se impuso por 3 a 1 en el duelo definitorio disputado anoche en el estadio «Venancio Coco Amichetti» de la ciudad de Rojas.

    La acción comenzó con el encuentro por el tercer y cuarto puesto que disputaron los elencos de Porteño de Colón y Villa Italia de Salto, cotejo que finalizó con triunfo del conjunto colonense por uno a cero, con gol de Damián Senegale.

    En segundo turno se jugó la final del certamen entre Argentino Rojas y Social de Ascensión, compromiso en el cual el local se impuso por tres a uno.
    Social se puso en ventaja con el tanto de Guillermo González, en tanto el Albiceleste lo dio vuelta y se quedó con el título con los goles de Juani Forgues, Tomás Avila y Bautista Alonso.

    La participación en este certamen resultó positiva para el verdinegro ascensionense y constituyó un ensayo de relevancia para avanzar en la pretemporada de cara al inicio del torneo local previsto para el 8 de marzo.

    Artículo anterior
    Un capitán eterno: El sentido homenaje del Senior de Singlar a Rafa Ubilla
    Artículo siguiente
    FUTBOL – Agustina pone en marcha la «Era Cangealosi»

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido