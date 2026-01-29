Un capitán eterno: El sentido homenaje del Senior de Singlar a Rafa Ubilla

El fútbol, cuando se juega con el corazón, trasciende camisetas y rivalidades. Esa fue la premisa que flotó en el aire durante el emotivo homenaje que los planteles del Fútbol Senior de Singlar Club rindieron a Rafael Ubilla, quien supo ganarse el respeto en la cancha y el afecto eterno fuera de ella.

Ante más de 60 futbolistas veteranos, el club presentó una imagen de «Rafa» que tendrá un lugar de honor: acompañará a la delegación en el próximo Mundialito de Tandil, que se disputará los días 7 y 8 de febrero. Será la manera de que su presencia siga custodiando al equipo, tal como lo hizo en vida como integrante del plantel +50.

Palabras que nacen del alma

El momento estuvo marcado por la emoción a flor de piel. Adrián Zunino abrió el acto con palabras cargadas de sentimiento, para luego dar paso a referentes históricos como Heber Di Prinzio, Heber Comino, Carlos Patta y Néstor Olmedo. En sus relatos, todos coincidieron en el vacío que deja su partida, pero sobre todo en el legado de integridad que sembró. El homenaje culminó con un minuto de silencio que caló hondo en los presentes, un silencio de esos que lo dicen todo.

Más allá de los colores: La victoria de la amistad

Rafa Ubilla fue un histórico del Club Social. Sin embargo, su grandeza radicó en que jamás puso reparos para representar a Singlar. Llevó la cinta de capitán del Senior con orgullo, entendiendo que el fútbol, por encima de los resultados, es una herramienta para forjar lazos inquebrantables. Su pasión por los colores quedó en segundo plano ante su calidad humana, logrando algo que pocos consiguen: el afecto unánime de toda una comunidad deportiva.

Rumbo a Tandil: Una delegación histórica

Con el recuerdo de Rafa como estandarte, Singlar se prepara para una nueva edición del Mundialito Senior en Tandil. En esta ocasión, el club asistirá con una delegación imponente de más de 100 futbolistas, cubriendo todas las categorías: +35, +40, +45, +50, +55 y +60

El viaje a las sierras no será solo un compromiso deportivo; será la oportunidad de honrar la memoria de quien entendió que, en el fútbol senior, lo más importante es la amistad que perdura eternamente.

¡Hasta siempre, Capitán!