Nelson Bello vuelve a dirigir a Colonial

El Club Colonial de Ferré, entidad que preside Matías Geloso, confirmó el regreso de Nelson Bello como Director Técnico del plantel de primera división, de cara a la próxima temporada de la Liga Deportiva de General Arenales.

Se trata de un nuevo ciclo para un entrenador muy ligado a la institución, con antecedentes exitosos en etapas anteriores al frente del conjunto albirrojo.

Bello estará acompañado por Mauricio Cusato, quien asumirá la preparación física del plantel, en tanto que también se confirmó el retorno del arquero Emilio Geloso, joven valor de la casa que podría tener una oportunidad importante en el equipo de primera, tras una excelente experiencia en Social de Ascensión.

Con estos anuncios, Colonial comienza a delinear su proyecto deportivo para un año que promete renovación y expectativas en alza.