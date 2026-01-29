Social hizo el primer ensayo con victoria

En lo que fue su primer ensayo formal del año, el elenco «Verdinegro» se presento anoche en Rojas y se quedó con una victoria clave por 2 a 1 ante Villa Italia de Salto, sellando su pasaporte a la gran final del tradicional Cuadrangular de Primera División organizado por el Club Argentino de Rojas.

La 7ma edición del certamen albiceleste de pretemporada, reunió en esta oportunidad a Villa Italia de Salto, Social de Ascensión, Porteño de Colón y los anfitriones de Argentino de Rojas.

Anoche, el estadio «Venancio Coco Amichetti» fue el escenario, de los cruces de semifinales con estos resultados con el triunfo de Social por 2 a 1 sobre Villa Italia de Salto. Los goles del verdinegro fueron anotados por José Soberano, una de las nuevas figuras, y Gonzalo Lamardo, quien confirmó su continuidad en el club. El tanto de Villa Italia fue obra de Braian Simaldoni.

Social dispuso de una formación alternativa con varios juveniles que se vienen proyectando desde las inferiores y la reserva. En tanto que se presentaron algunas figuras como el arquero Lautaro Barraza y los defensores José Soberano y Renzo Spinacci.

El próximo viernes, elenco verdinegro jugará la final del Argentino Cup ante el local, Argentino de Rojas, que derrotó a Porteño de Colon por 3 a 1. Previamente, desde las 20 hs. se disputará el choque por el 3er y 4to puesto entre Villa Italia vs Porteño.