La Policía Comunal intensifica operativos de secuestro de motos con escape libre.

La Policía Comunal del distrito intensificó los operativos de control y secuestro de motocicletas que circulan con escape libre o irregular, en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 2334/25.

Estas acciones se desarrollan en aplicación del artículo 48, inciso w, de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que prohíbe la circulación de vehículos que generen ruidos excesivos o cuenten con sistemas de escape no reglamentarios, ya que afectan la convivencia, la seguridad vial y la calidad de vida de la comunidad.

Como parte del procedimiento, una vez producido el secuestro del rodado y cumplimentados los trámites correspondientes ante el Juzgado de Faltas Municipal, el vehículo podrá ser retirado por su titular en los términos que establezca la autoridad competente. Sin embargo, se informa que los caños de escape libres o irregulares quedarán retenidos y no serán restituidos, permaneciendo bajo custodia para su posterior destrucción, conforme lo dispone la normativa vigente.

Desde el área de Seguridad se remarcó que estos controles tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley, reducir ruidos molestos, prevenir conductas peligrosas en la vía pública y promover una convivencia ordenada en todo el distrito.

Los operativos son llevados adelante por la Policía Comunal, bajo la conducción de la Jefatura a cargo de Daniela Presutti, en coordinación con la Dirección de Seguridad, encabezada por José Nicanor Espinosa, y con la intervención del Juzgado de Faltas Municipal, a cargo de la Dra. María Ester Bernardi.

Asimismo, se recuerda a la comunidad que la población puede realizar denuncias de manera anónima a través del 147, teléfono que funciona en el Centro Operativo Municipal (COM), contribuyendo a detectar este tipo de infracciones y fortaleciendo el trabajo preventivo en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales se insta a los vecinos respetar las normas vigentes, mantener los vehículos en condiciones reglamentarias y colaborar con las medidas que buscan mejorar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.