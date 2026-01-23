La DDI Junín detuvo a un prófugo acusado de abuso sexual ocurrido en Arribeños

Tras una intensa investigación, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín lograron detener en las últimas horas a un hombre de 63 años que permanecía prófugo de la Justicia desde 2024. El sujeto residía en la ciudad de Junín bajo una identidad falsa, con el objetivo de evitar su captura.

Sobre el detenido pesaba un pedido de detención por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la guarda en concurso real y violación a la Ley 12.569 (violencia de género). Los hechos por los que se lo investiga ocurrieron en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires.

La investigación se desarrolló en el marco de la causa instruida por la UFIJ N° 6, a cargo de la Agente Fiscal Dra. Fernanda Sánchez, junto con la Ayudantía Fiscal de General Arenales, dependiente del Departamento Judicial de Junín.

El individuo, una vez identificado, fue trasladado a la sede central de la DDI Junín, donde permanece alojado. Está previsto que en las próximas horas sea puesto a disposición del fiscal interviniente para prestar declaración indagatoria.