Prevención del Hantavirus.

El Gobierno Municipal de General Arenales informa a la comunidad que se ha registrado un aumento de casos de hantavirus a nivel nacional, asociado a una mayor letalidad, por lo que resulta fundamental reforzar las medidas de prevención y estar atentos a los síntomas.

El hantavirus es una enfermedad grave, transmitida principalmente por el contacto con roedores silvestres, como el ratón colilargo, o con sus secreciones. La forma más común de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados, especialmente en zonas rurales o cercanas a áreas silvestres.

Los primeros síntomas pueden aparecer hasta 45 días después del contacto e incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas y vómitos. En pocos días, la enfermedad puede comprometer los pulmones y el corazón, manifestándose con dificultad para respirar. La detección temprana es clave para mejorar las posibilidades de sobrevida, ya que no existe un tratamiento específico.

Desde el Municipio se recomienda mantener limpios y ordenados los alrededores de las viviendas, especialmente en zonas rurales. En lugares cerrados donde pueda haber presencia de roedores, se debe ventilar al menos 30 minutos antes de ingresar, evitar barrer en seco y realizar la limpieza en húmedo con lavandina, utilizando barbijo, guantes y protección ocular.

Ante la aparición de síntomas compatibles, se solicita concurrir de inmediato al centro de salud más cercano e informar sobre posibles situaciones de riesgo.

La prevención es una responsabilidad de todos. Informarse y tomar los recaudos necesarios salva vidas.