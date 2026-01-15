Se incendio una tradicional parrilla de Gral Arenales

El incendio de la tradicional parrilla ubicada en Ruta 65 y acceso a General Arenales generó pérdidas materiales importantes y un fuerte impacto en la comunidad, que rápidamente se volcó a las redes para expresar tristeza, bronca y recuerdos compartidos en el lugar.​

El incendio del local

Bomberos Voluntarios de General Arenales trabajaron en el incendio de un local gastronómico situado sobre Ruta 65 y el acceso a la localidad, sin que se registraran víctimas pero con serios daños en la estructura y en el interior del inmueble.​

Las primeras crónicas señalaron que se trataba de una parrilla muy conocida de la zona, donde las pérdidas en el sector del patio y elementos vinculados al asador fueron prácticamente totales.​

Repercusión en redes sociales