El Concejo Deliberante reglamentó el uso de monopatines eléctricos y Vehículos de Movilidad Personal

Con el objetivo de ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 2280/24, que regula el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre ellos los monopatines eléctricos, cuyo uso ha crecido de manera sostenida en el distrito en los últimos años.

La normativa establece reglas claras para su circulación, definiendo qué se considera un VMP, los espacios habilitados para transitar, los requisitos de seguridad obligatorios y las responsabilidades de las personas usuarias.

Desde el Municipio se destacó que esta reglamentación tiene como finalidad prevenir accidentes, promover una convivencia responsable con peatones y otros vehículos, y acompañar el desarrollo de nuevas formas de movilidad urbana, que ya forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.