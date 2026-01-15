back to top
    Social arrancó la pretemporada al mando de German Cheddad

    por AscensionDigital
    En un nuevo retorno al club de sus amores, el experimentado entrenador, German Cheddad, puso en marcha la pretemporada de Social, convocando a los jugadores locales para encaminar los trabajos de cara al inicio del certamen liguista, previsto para fines de febrero.

    El DT verdinegro confirmó a sus más estrechos colaboradores del cuerpo técnico, integrado por Adrián Camille, como ayudante de campo y entrenador de la División Reserva, a quien se suma Leandro Sánchez en la preparación física, Alexis Vega como entrenador de arqueros y Alan Bernardi, en el área médica de kinesiología junto a la utilería a cargo de Hugo Carrión.

    El presidente del Club Social, Ricardo Abud, acompañó al plantel y cuerpo técnico en el inicio de la pretemporada, brindando un incondicional apoyo junto a todos los dirigentes al nuevo proyecto futbolístico que genera una gran expectativa en los simpatizantes de cara a una temporada que promete ser sumamente competitiva.

