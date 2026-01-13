La Intendente Erica Revilla puso en funciones al nuevo delegado municipal de General Arenales

La intendente municipal Erica Revilla puso en funciones al nuevo delegado municipal de General Arenales, Claudio Vujovich, quien asumió el cargo en reemplazo de Marianela Pérez, y que hasta hace pocos días se desempeñaba como delegado en la localidad de Arribeños.

Vujovich ya había ocupado anteriormente el cargo de delegado en General Arenales, dejando un balance positivo de su gestión y un buen vínculo de trabajo con el personal y la comunidad, lo que respalda su experiencia y conocimiento del territorio.

En el mismo acto, la intendente agradeció a Marianela Pérez, quien dejó el Gobierno Municipal a fines del año pasado, por la labor desarrollada durante su paso por la gestión, donde cumplió funciones en las áreas de Prensa, Políticas de Género y como delegada municipal.

De esta manera, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo su equipo de trabajo, apostando a una gestión cercana y comprometida con las necesidades de cada comunidad del distrito.