Se realizó el Súper 3 de Verano de Hockey en el predio del AFC

El día domingo, en el predio del Arenales Fútbol Club, se llevó adelante el Súper 3 de Verano, organizado por el CEF N° 57 y auspiciado por la Dirección de Deportes del Gobierno Municipal de General Arenales. El torneo contó con la participación de los equipos de Rivadavia de Venado Tuerto, Sarmiento de Vedia y el CEF N° 57, representando al distrito.

La actividad se desarrolló en el marco del programa “Arenales en Movimiento”, impulsado por el Gobierno Municipal, y estuvo en juego la Copa Dirección de Deportes. Durante la jornada se vivieron intensos encuentros deportivos, que culminaron con la entrega de premios, el sorteo de regalos para las jugadoras y un tercer tiempo donde las participantes pudieron compartir experiencias y momentos de camaradería.

El torneo fue coordinado por el profesor Andrés Archipretti y contó con la presencia de directivos del CEF y del director de Deportes, quien realizó la entrega de premios una vez finalizada la competencia.

De esta manera, el hockey continúa consolidándose como una disciplina en crecimiento dentro del distrito, sumándose a las actividades del verano municipal y fortaleciendo la propuesta deportiva para jóvenes y deportistas.