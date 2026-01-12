Planificación de Obras y Proyectos

En la mañana de hoy, la intendente Erica Revilla se reunió con el equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para avanzar en la planificación de las obras y proyectos previstos para el año 2026.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas claves para el desarrollo de la infraestructura del distrito y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, como la instalación de nuevas luminarias LED, pavimento, cordón cuneta y el consolidado de calles. También se analizó el avance de obras que se encuentran en ejecución en las distintas localidades del distrito.

La reunión permitió ordenar prioridades y definir líneas de trabajo para la ejecución de las obras proyectadas para el año.