GOBIERNO MUNICIPAL – Actividades de verano

En el marco de las actividades de verano impulsadas por las Direcciones de Juventud y Deportes, comenzaron a desarrollarse diversas propuestas recreativas y deportivas en todo el distrito.

Desde la Dirección de Juventud, se llevaron adelante con gran éxito torneos recreativos en las Usinas Jóvenes, promoviendo el encuentro y la participación de los jóvenes.

En la Usina Joven Ferré se realizó el Torneo de Ping Pong, categoría libre, que contó con una importante convocatoria y un clima de sana competencia. Los ganadores fueron Antonio Cheddad y Milo Trombini.

Por su parte, en la Usina Joven Arenales tuvo lugar el Torneo de Truco, destinado a jóvenes de hasta 30 años, con una destacada participación. La pareja ganadora estuvo conformada por Alejo Rodero y Emanuel Pérez.

Asimismo, anoche en la Usina Joven de Arribeños se desarrolló un Torneo de Metegol, que contó con un importante número de jóvenes participantes. Los ganadores fueron Benjamín Hernández y Benjamín Garavaglia.

En el barrio Estación Ascensión dio inicio nuevamente este año el ciclo Cine bajo las Estrellas, que en esta oportunidad se llevó adelante en el playón deportivo municipal, con la proyección de la película Avatar, generando un espacio de encuentro para disfrutar en familia y con amigos.

Desde la Dirección de Deportes, se llevó adelante el primer Encuentro de Newcom del año en el playón municipal de Ferré, con la presencia de equipos de todo el distrito. Durante la jornada se disputaron partidos de carácter recreativo, se realizaron sorteos entre los participantes y se compartió un grato momento de camaradería entre los deportistas.

La actividad contó con la presencia de la concejal María Elisa Gilardoni, y acompañamiento del delegado municipal de Ferré, Javier Capaldi.

Además, dio inicio el Fútbol Barrial, con una jornada realizada hoy en el playón de General Arenales, organizada por el CEF N°57, auspiciada por la Dirección de Deportes y con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de General Arenales. Durante el encuentro, los chicos del barrio disfrutaron de la práctica deportiva y compartieron una rica merienda.