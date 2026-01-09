La intendente Erica Revilla recibió a Marcos Escudero Besana y reafirmó el compromiso con el desarrollo del boxeo local

La intendente recibió a Marcos Escudero Besana, boxeador que actualmente se reside en los Estados Unidos y referente del deporte local, en un encuentro cargado de orgullo, emoción y reconocimiento a una trayectoria construida a base de esfuerzo, constancia y superación.

Durante la reunión, se destacó la historia de Marcos como una verdadera inspiración para los jóvenes del distrito, no solo por sus logros deportivos, sino también por los valores que transmite dentro y fuera del ring. En este sentido, se remarcó la importancia de que la Escuela Municipal de Boxeo lleve su nombre, entendiendo este gesto no solo como un homenaje, sino como un mensaje claro sobre el camino que se busca fomentar a través del deporte: disciplina, compromiso y perseverancia.

En el marco del encuentro, la intendente renovó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para fortalecer el desarrollo de la disciplina en el Centro de Actividades Municipales (CAM), garantizando que la Escuela de Boxeo cuente con los elementos y herramientas necesarias para su funcionamiento y crecimiento.

“El deporte es una herramienta fundamental de inclusión, contención y generación de oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes”, se destacó, reafirmando la decisión de acompañar y potenciar estos espacios que cumplen un rol social clave en la comunidad.

La visita de Marcos Escudero Besana representó un momento significativo para el deporte local y un reconocimiento al camino recorrido, al tiempo que refuerza la convicción de continuar apostando al deporte como motor de desarrollo humano y social.