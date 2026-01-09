Bomberos Voluntarios: María Brandán asumió la Jefatura

A partir del inicio de 2026, la institución local cuenta con una nueva conducción en su cuerpo activo.

Tras el alejamiento de Gustavo Passarini, la actual jefa se convierte en la primera mujer en ocupar dicho cargo operativo en la entidad.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ascensión formalizó el cambio de mando en su estructura operativa con el inicio del año 2026.

La Comandante María de los Ángeles Brandán ha sido designada como la nueva jefa del Cuerpo Activo, sucediendo en el cargo a Gustavo Passarini, quien presentó su renuncia por motivos de índole laboral.

Este nombramiento marca un precedente en la historia de la institución, al ser la primera vez que la responsabilidad de conducir la parte operativa recae en una mujer.

La designación de la Comandante Maria Brandán se sustenta en una trayectoria de más de 25 años de servicio dentro del sistema de bomberos.

Durante su carrera, ha sumado experiencia tanto en el ámbito territorial como en el operativo.

Asimismo, su actividad se extiende al sistema federativo, donde actualmente se desempeña como titular de la Dirección Regional de Ética, función que continuará ejerciendo en paralelo a sus nuevas responsabilidades locales.

Esta transición administrativa y operativa busca dar continuidad a la labor de la entidad, apoyándose en la experiencia de gestión de la nueva jefa para afrontar los desafíos del ciclo que comienza.