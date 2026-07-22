GENERAL ARENALES – El tango como espacio de autoconocimiento, conexión y sanación: Gisela Giménez presenta su seminario especial en el teatro Roma

La reconocida docente propone un abordaje integral de la danza centrado en la musicalidad, la técnica y la improvisación para la pista. La cita es este jueves 23 de julio a las 20:00 hs en el Cine Teatro Roma.

El Cine Teatro Roma de General Arenales se vestirá de gala este jueves 23 de julio a las 20:00 horas para recibir el Seminario Especial de Tango: Musicalidad y Técnica para la Improvisación en la Pista, una clase intensiva de dos horas dictada por la destacada profesora Gisela Giménez. La propuesta invita a explorar la danza del 2×4 desde una perspectiva renovada, profunda e inclusiva.

A diferencia de las metodologías tradicionales centradas en la repetición de secuencias, la propuesta pedagógica de Giménez busca que el bailarín comprenda la biomecánica de su propio cuerpo y la conexión con el otro. «Mi idea no es principalmente enseñar pasos y figuras; ya sabemos que hay muchos profesores que enseñan pasos y figuras. Mi intención es que cada alumno entienda lo que hace, no repetir movimientos, sino descubrir cómo funciona para que después pueda improvisar con libertad y con su propia esencia», destacó la docente durante la entrevista radial.

Formación multidisciplinaria y la mirada de la «Tangoterapia»

Proveniente de una reconocida familia de músicos, Gisela enfocó su pasión artística hacia el movimiento corporal. Esta inquietud la llevó a formarse de manera multidisciplinaria en áreas como la biomecánica corporal y la psicología evolutiva, herramientas que utiliza para analizar el comportamiento del cerebro ante el estímulo de la danza.

Asimismo, se especializó en Tangoterapia, una disciplina que aplica el tango como herramienta terapéutica y de inclusión social. «Encontramos un montón de beneficios tanto para personas que sufren de Parkinson, adultos mayores o personas con distintas discapacidades, como para socializar e integrar. Estamos hablando de abrazos, ¿y qué abrazo no es sanador? Yendo a un lugar más profundo, va más allá de lo estético», enfatizó.

Aprender a caminar solos para caminar acompañados

Uno de los principales objetivos de este seminario es derribar las barreras y prejuicios habituales que alejan a la gente del tango, como la falta de pareja o el temor a la falta de destreza.

«No necesitan venir con pareja, pueden venir solos. Como dice el refrán: ‘En el tango es como en la vida’, y está bueno aprender a caminar solo para poder caminar acompañado junto a alguien. En el tango aprendemos a mantenernos en nuestro propio eje y equilibrio, lo cual brinda un montón de beneficios saludables para el cuerpo y te da una contención y una postura diferente ante la vida», explicó Giménez.

Un puntapié inicial para una comunidad en movimiento

El seminario de este jueves servirá además como antesala e introducción al taller permanente de tango, que dará inicio el próximo 6 de agosto en el mismo espacio cultural.

Al finalizar la jornada de capacitación, se generará un espacio de encuentro informal donde los asistentes podrán quedarse a compartir mates, café o una copa de vino, dialogar y continuar bailando. «La idea es generar una comunidad de unión y comunión. El tango se hizo con la fuerte inmigración de muchos países; no hay competencia en el arte, hay unión», concluyó la profesora.

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