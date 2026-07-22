ÚLTIMO MOMENTO: Descarriló una formación del Ferrocarril San Martín en Estación Arenales

Una formación del Ferrocarril San Martín descarriló hace instantes a la altura del paso a nivel de la Ruta Provincial 50, en inmediaciones de Estación Arenales.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el incidente no obstaculiza la circulación vehicular sobre la ruta, aunque en el lugar trabaja un importante operativo con el objetivo de normalizar el servicio ferroviario y evaluar las causas del descarrilamiento.

Por el momento no se informó sobre personas heridas ni sobre mayores detalles de lo ocurrido.

AMPLIAREMOS.