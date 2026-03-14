HISTORICO ACONTECIMIENTO – A16 años de una tarde grabada a fuego en el corazón verdinegro

El 14 de marzo de 2010, el Club Social Deportivo Ascensión inauguraba su estadio de fútbol. Aquella jornada no solo marcó el estreno de un moderno campo de juego, sino que fue el escenario de una clasificación heroica por penales en el Torneo Argentino C.

Hoy, 14 de marzo, se cumple un nuevo aniversario de uno de los hitos más trascendentales en la vida institucional del Club Social Deportivo Ascensión. Hace exactamente 16 años, la entidad verdinegra hacía realidad el sueño de la casa propia: la inauguración oficial de su estadio de fútbol, una obra que transformó el paisaje deportivo del distrito de General Arenales.

Historia y Emoción

La ceremonia inaugural contó con un marco multitudinario. El desfile de los chicos de las divisiones inferiores abrió paso al emotivo corte de cintas, encabezado por el entonces presidente Omar Petrillo, acompañado por José María Platino, Alfredo Poleri, Walter Bovetti y la Sra. Elda Olocco, viuda de Arnaldo Uthurriaga, cuya generosidad permitió contar con las tierras para el campo de deportes.

Tras la bendición del Padre Raúl Acosta, el presidente Omar Petrillo dirigió unas palabras que aún resuenan: «El sueño está cumplido. Ahora tenemos otros desafíos y una enorme fe en el futuro de la institución». El dirigente no olvidó mencionar a los pilares de la obra, como Claudio Toscani, Edgardo García, Roberto Covachina, Ángel Olari y Eduardo Petrillo, además de destacar el impulso inicial dado por la gestión de Platino.

Como dato de color que quedó para la anécdota, el primer espectador en sentarse en la flamante tribuna fue un reconocido hincha de la vereda de enfrente: el Sr. Nito Masciarelli, de Colonial de Ferré, quien llegó temprano para ser testigo del histórico momento.

El partido: angustia, épica y penales

El estreno deportivo no pudo tener más condimento. Por el Torneo Argentino C, Social recibía a Porvenir Talleres de Villa Constitución. La tarde comenzó a pedir de boca: a los 21 minutos, Alan Salvatico marcó un verdadero golazo desde lejos, convirtiéndose en el autor del primer grito sagrado en el nuevo césped. Antes del descanso, a los 43’, Luis Nanni de tiro libre puso el 2-0 que parecía sentenciar la historia.

Sin embargo, el complemento trajo sufrimiento. La visita descontó a través de Jesús Rojo y Social debió resistir los embates rivales, apoyado en la seguridad de Juan Ignacio Castro. Con el 2-1 final (tras el resultado de la ida), la definición se trasladó al punto del penal.

Desde los doce pasos, la jerarquía local se impuso. Convirtieron Belén, Diperna, Salvatico y Rodríguez. «Juani» Castro se vistió de héroe al contener un remate y, tras un disparo en el travesaño del jugador Heredia, Social selló el 4-2 definitivo para desatar la locura en las nuevas tribunas y clasificar a la siguiente instancia ante General Rojo.

Síntesis del partido: