ASCENSION – Torneo de Truco en Jubilados

Con una amplia cantidad de parejas, se desarrolló un Campeonato de Truco en el Centro de Jubilados. El primer puesto quedó en manos de Elio Martinez y Lautaro Gallizo, quienes superaron en la gran final a Adolfo Ramuno y Marcelo Bianchi; mientras que el tercer lugar fue para Ariel Pesaressi y Marcos Pesaressi.

El certamen se desarrolló en un clima de camaradería y sana competencia, bajo la coordinación de Angel Sauco y sus colaboradores. Además, la entidad anfitriona dispuso de un completo servicio de buffet, que permitió lograr recursos económicos para encaminar distintos proyectos a lo largo del año.