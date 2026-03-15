back to top
More
    InicioMunicipioAscensionASCENSION - Torneo de Truco en Jubilados
    Ascension

    ASCENSION – Torneo de Truco en Jubilados

    por AscensionDigital
    0
    9

    Con una amplia cantidad de parejas, se desarrolló un Campeonato de Truco en el Centro de Jubilados. El primer puesto quedó en manos de Elio Martinez y Lautaro Gallizo, quienes superaron en la gran final a Adolfo Ramuno y Marcelo Bianchi; mientras que el tercer lugar fue para Ariel Pesaressi y Marcos Pesaressi.

    El certamen se desarrolló en un clima de camaradería y sana competencia, bajo la coordinación de Angel Sauco y sus colaboradores. Además, la entidad anfitriona dispuso de un completo servicio de buffet, que permitió lograr recursos económicos para encaminar distintos proyectos a lo largo del año.

    Artículo anterior
    HISTORICO ACONTECIMIENTO – A16 años de una tarde grabada a fuego en el corazón verdinegro
    Artículo siguiente
    FUTBOL – Duro traspié de Social en el arranque: Huracán fue implacable en la Fortaleza

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido