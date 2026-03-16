FUTBOL – Duro traspié de Social en el arranque: Huracán fue implacable en la Fortaleza

En el inicio del Torneo Liguista 2026, el «Globo» de Arribeños hizo valer su localía y goleó 3 a 0 a un «Verdinegro» que lució desorientado. Con goles de Hernández, Orellano e Isa en contra, el equipo de Daniel Adami arrancó el año con el pie derecho.

El debut de la temporada 2026 no fue el esperado para el conjunto de Ascensión. En una tarde que prometía paridad, Huracán de Arribeños terminó transformando las expectativas de Social en una pesadilla futbolística, propinándole un contundente 3 a 0 que deja mucho material para el análisis en el cuerpo técnico encabezado por Germán Cheddad.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la visita. Apenas se jugaban 7 minutos del primer tiempo cuando Marcelo Hernández, con un cabezazo certero tras un planteo simple pero asfixiante del local, puso el 1 a 0. A partir de allí, Huracán cortó todos los circuitos de juego de Social. Aunque el «Verdinegro» terminó la primera etapa con la posesión de la pelota, su dominio fue estéril: mucha tenencia, pero nula profundidad para inquietar el arco defendido por el colombiano Jeanpoll Tejada.

En el segundo tiempo, la intención de Social de adelantarse en el campo duró un suspiro. A los 3 minutos, el oportunismo de Luciano Orellano amplió la ventaja para el local, aprovechando las flaquezas defensivas que mostró la visita durante toda la tarde.

Pese a los intentos por descontar, Social no logró lastimar. La desorientación defensiva llegó a su punto máximo pasada la media hora de juego, cuando una desinteligencia terminó con el gol en contra de Ezequiel Isa a los 35′, sellando el 3 a 0 definitivo. Sobre el final, cuando el «Verdinegro» pudo haber maquillado el resultado con un par de chances claras, emergió la figura de Tejada, quien se hizo gigante bajo los tres palos para mantener su valla invicta.

Para Huracán es un triunfo vital: arranca el torneo con solidez defensiva y un ataque picante. Para Social, el debut deja una imagen opaca y la urgencia de corregir errores estructurales de cara a la segunda fecha si quiere ser protagonista del certamen.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

HURACÁN (3): Jheanpoll Tejada; Facundo Ugrotte, Elmer Pérez, Marcelo Hernández, Omar Reyes; Federico Burgos, Francisco Antonietta, Juan M. Scutieri; Luciano Orellano, Manuel López y Jerónimo Hernández. DT: Daniel Adami.

Suplentes: M. Rodríguez, F. Pera, I. Adami, I. Bresanovich, E. Nievas y A. Salvo.

SOCIAL (0): Alex Ponce; Gerónimo Cabral, Alejo Montero, Tomás Morales, Renzo Spinaccio; José Soberano, Guillermo González, Tomás Sartori; Muriel Orlando, Gonzalo Lamardo e Ignacio Cacheiro. DT: Germán Cheddad.