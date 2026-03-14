FUTBOL – El Torneo Nocturno de Junín se define a puertas cerradas

Luego de la suspensión por los graves incidentes en la cancha de Mariano Moreno, el Tribunal de Penas de la Liga Deportiva del Oeste dictó el fallo que pone en marcha la resolución del certamen. La final entre Ambos Mundos y Defensa Argentina se completará el próximo lunes 16 de marzo a las 21:30 hs, nuevamente en el estadio del Club Moreno, pero bajo un estricto protocolo de seguridad.

Los detalles de la reanudación

El encuentro, que quedó interrumpido sobre el final del primer tiempo, se retomará con el marcador parcial de 2 a 1 a favor de Ambos Mundos. Según lo dispuesto por el organismo disciplinario, el tiempo restante se dividirá en dos periodos de igual duración.

La gran particularidad será la ausencia de público. El fallo ordena que el partido se dispute a puertas cerradas, permitiendo únicamente el ingreso de:

Jugadores titulares y suplentes.

Cuerpos técnicos (máximo 4 personas por equipo).

Dirigentes (máximo 10 por club).

Exclusión absoluta: No podrán ingresar quienes fueron expulsados o informados durante los incidentes.

Lluvia de informes y sanciones

El Tribunal también dio a conocer la lista de protagonistas comprometidos. En total, nueve jugadores fueron informados y deberán realizar su descargo en un plazo de 72 horas:

En Ambos Mundos: Matías González, Luciano Lazzatti y Jeremías Ocampo.

En Defensa Argentina: Juan Manuel Clavelino, Tomás Merchan, Uriel Lay, Lucas Vera, Ángel Fernández y Valentino Fernández.

En cuanto a los bancos de suplentes, ambos directores técnicos, Hugo Castro (Ambos Mundos) y Cristian Badino (Defensa Argentina), recibieron una sanción de dos partidos, por lo que no podrán estar presentes en la definición del lunes.

El descargo de los clubes

Más allá de lo individual, el Tribunal dispuso el traslado a las instituciones para que tanto el «Tricolor» como el «Canalero» presenten su defensa formal por los hechos registrados en el informe arbitral.

Con este escenario de máxima tensión y bajo la lupa de la Liga, el Nocturno de Junín busca finalmente un campeón en el campo de juego, aunque sea en el silencio de un estadio vacío.