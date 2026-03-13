POLICIA – PERGAMINO: CAYÓ “EL CHACAL DE BELGRANO”, PRÓFUGO DESDE HACE CASI UNA DÉCADA POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO

En un operativo realizado en la zona rural de Pergamino, la Policía Rural logró detener a Juan Reynaldo García, conocido públicamente como “El Chacal de Belgrano”, quien se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2016 y poseía pedido de captura internacional por una grave causa de abuso sexual agravado.

La investigación comenzó a partir de información aportada por fuentes confiables, que indicaban que un hombre se estaría ocultando en una vivienda rural, donde mantenía un perfil extremadamente bajo y evitaba ser visto por quienes circulaban por la zona.

A partir de tareas de inteligencia y vigilancia, personal del Comando de Prevención Rural Pergamino y de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Pergamino logró confirmar que el sospechoso sería el prófugo buscado desde hacía años por la justicia del Departamento Judicial Dolores.

Con intervención de la UFI N° 9 de Chascomús, se obtuvo una orden de allanamiento, que fue ejecutada por efectivos del CPR Pergamino, CPR Arrecifes, CPR Colón y CZSR Pergamino, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) Pergamino.

Al momento de ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a un hombre que intentó escapar y destruyó su teléfono celular para eliminar posibles evidencias, intentando además engañar a los policías aportando una identidad falsa. Tras las verificaciones correspondientes, realizadas con colaboración del CPR General Arenales, se logró confirmar que se trataba efectivamente de Juan Reynaldo García, procediéndose inmediatamente a su detención.

Durante el procedimiento también se secuestró una escopeta calibre 16 cargada y en condiciones de disparo, la cual el detenido no tenía autorización para poseer. Además, el arma presentaba pedido de secuestro activo desde el año 2000, sin hallarse documentación que acreditara su procedencia.

De acuerdo a información difundida por medios periodísticos al momento de iniciarse la causa, la investigación judicial se originó en el año 2016, cuando la víctima tenía 11 años de edad. Según dichas publicaciones, la carátula de la causa fue “abuso sexual con acceso carnal reiterado, triplemente calificado, agravado por el daño ultrajante”, hechos que habrían ocurrido en la ciudad bonaerense de General Belgrano.

Por disposición de la UFI N° 3 de Pergamino, el detenido fue notificado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, mientras que la UFI N° 9 de Chascomús dispuso su traslado a esa sede judicial para la correspondiente audiencia.

La captura de García pone fin a casi una década de fuga, logrando finalmente que el acusado vuelva a quedar a disposición de la justicia.