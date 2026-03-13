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    Vuelco en Ruta 65, entre Fortín Tiburcio y Agustina.

    por AscensionDigital
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    Se registró un vuelco en el kilómetro 40 del tramo que une las localidades de Fortín Tiburcio y Agustina.

    Por causas que se investigan, una camioneta Ford EcoSport era conducida por un hombre de 69 años, oriundo de la ciudad de Teodelina.

    Tras el siniestro, y debido a los golpes recibidos, el conductor fue trasladado para su observación al Hospital Municipal Doctor Ignacio Pirovano de General Arenales.

    En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de bomberos, realizando las tareas correspondientes y asistiendo en el operativo.

    Se aguardan más detalles sobre lo ocurrido.

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