Vuelco en Ruta 65, entre Fortín Tiburcio y Agustina.

Se registró un vuelco en el kilómetro 40 del tramo que une las localidades de Fortín Tiburcio y Agustina.

Por causas que se investigan, una camioneta Ford EcoSport era conducida por un hombre de 69 años, oriundo de la ciudad de Teodelina.

Tras el siniestro, y debido a los golpes recibidos, el conductor fue trasladado para su observación al Hospital Municipal Doctor Ignacio Pirovano de General Arenales.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de bomberos, realizando las tareas correspondientes y asistiendo en el operativo.

Se aguardan más detalles sobre lo ocurrido.