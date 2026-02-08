Aclaran dudas sobre el avistamiento de un ofidio en Ascensión



Ante la reciente inquietud vecinal por la supuesta aparición de una víbora yarará en la localidad, el Gobierno Municipal, a través del área de Zoonosis, brindó precisiones para llevar tranquilidad a la población y explicar cómo actuar ante estos hallazgos.

En diálogo directo, Daniel Rossi, responsable de Zoonosis, confirmó que el ejemplar identificado se trataba en realidad de una culebra de tipo Pampa. Esta especie es común en nuestra zona y, a diferencia de la yarará, no representa peligro alguno para los seres humanos.

Puntos clave de la aclaración:

Especie inofensiva: La culebra Pampa no posee veneno. De hecho, su presencia es beneficiosa para el ecosistema urbano y rural, ya que actúa como un controlador natural de plagas (roedores e insectos).

Vigilancia activa: Si bien el ejemplar hallado es inofensivo, Rossi señaló que no se descarta la posibilidad de apariciones aisladas de yararás, las cuales podrían llegar a la zona accidentalmente en camiones de carga provenientes del norte del país.

Protocolo de Emergencia: El municipio recordó que existe un protocolo de respuesta inmediata ante mordeduras o picaduras de animales venenosos. El sistema de salud está preparado para el traslado y tratamiento urgente de cualquier afectado.

Recomendaciones a la comunidad

Las autoridades agradecen a los vecinos que compartieron la información, destacando que la divulgación responsable busca informar y prevenir, sin generar alarma innecesaria.

Ante cualquier duda, se solicita a la población comunicarse de inmediato con el centro de salud más próximo.