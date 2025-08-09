Con un encendido discurso, Érica Revilla respaldó a los candidatos de Somos General Arenales

En un acto cargado de emoción y compromiso, la intendente de General Arenales, Érica Revilla, brindó un fuerte respaldo a los candidatos de Somos General Arenales de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

Frente a un auditorio colmado de militantes, vecinos y dirigentes, Revilla agradeció el acompañamiento de su equipo, funcionarios y referentes locales, destacando el trabajo conjunto realizado a lo largo de los años. “Hemos conformado un gran equipo, con aciertos y errores, pero siempre con la vocación de hacer, de trabajar por y para nuestra comunidad”, afirmó.

La jefa comunal recordó los desafíos que enfrentó al asumir en 2015: “Entramos a un municipio sin nada, sin papeles, sin un traspaso de mando, con tierra arrasada. Pero con esfuerzo y compromiso fuimos construyendo presente y futuro”.

Revilla hizo especial hincapié en la importancia de la cercanía con los vecinos y en la gestión de obras y servicios esenciales, como la ampliación del hospital local, la incorporación de terapia intensiva y ambulancias de alta complejidad. “No hay nada más gratificante que ver cómo se concretan los sueños y necesidades de la gente”, expresó.

Con un mensaje de unidad y pertenencia, defendió el valor de que las decisiones se tomen desde el territorio: “Somos nosotros los que conocemos cada necesidad, los que estamos al lado de los vecinos en cada problema. La tierra se defiende, y nadie la va a defender mejor que nosotros”.

Finalmente, llamó a redoblar esfuerzos en la campaña y a respaldar a la lista de Somos General Arenales: “El 7 de septiembre no se vota solo una lista, se vota un modelo de trabajo, compromiso y futuro para nuestro distrito”.