Se viene el Torneo Interligas: un fixture confirmado y un emotivo homenaje

El fútbol de las ligas de Colón y General Arenales ya tiene todo listo para el puntapié inicial. Con trece equipos listos para la acción, se confirmaron tanto el nombre del torneo como el cronograma completo de partidos para la fase clasificatoria.

El campeonato llevará el nombre de Federico “Totono” Delgado, en un sentido homenaje al joven de Colón que fue Jefe de Prensa y dirigente del Club Sportivo Barracas. Un gesto que reconoce su labor y dedicación al fútbol de la región.

El torneo se dividirá en tres zonas: dos con cuatro equipos y una con cinco. Las zonas 1 y 2, que son de cuatro equipos, tendrán fechas de interzonales, añadiendo un condimento especial a la fase inicial. La Zona 3, con sus cinco equipos, jugará un formato de todos contra todos a dos rondas.

A continuación, el detalle completo de las zonas y el fixture:

Zona 1: Barracas, Agustina, 12 de Octubre y Huracán

• Fecha 1 (24/8): Agustina vs. Barracas y 12 de Octubre vs. Huracán.

• Fecha 2 (31/8): Barracas vs. 12 de Octubre y Huracán vs. Agustina.

• Fecha 3 (14/9) – Interzonal: Huracán vs. Colonial y 12 de Octubre vs. 9 de Julio.

• Fecha 4 (21/9): Agustina vs. 12 de Octubre y Huracán vs. Barracas.

• Fecha 5 (28/9) – Interzonal: Barracas vs. Racing y Agustina vs. Singlar.

• Fecha 6 (5/10): Barracas vs. Agustina y Huracán vs. 12 de Octubre.

• Fecha 7 (12/10): 12 de Octubre vs. Barracas y Agustina vs. Huracán.

• Fecha 8 (19/10) – Interzonal: Racing vs. Barracas y Singlar vs. Agustina.

• Fecha 9 (2/11): 12 de Octubre vs. Agustina y Barracas vs. Huracán.

• Fecha 10 (9/11) – Interzonal: Colonial vs. Huracán y 9 de Julio vs. 12 de Octubre.

Zona 2: Racing, 9 de Julio, Singlar y Colonial

• Fecha 1 (24/8): Racing vs. 9 de Julio y Singlar vs. Colonial.

• Fecha 2 (31/8): Colonial vs. Racing y 9 de Julio vs. Singlar.

• Fecha 3 (14/9) – Interzonal: Huracán vs. Colonial y 12 de Octubre vs. 9 de Julio.

• Fecha 4 (21/9): Racing vs. Singlar y Colonial vs. 9 de Julio.

• Fecha 5 (28/9) – Interzonal: Barracas vs. Racing y Agustina vs. Singlar.

• Fecha 6 (5/10): 9 de Julio vs. Racing y Colonial vs. Singlar.

• Fecha 7 (12/10): Racing vs. Colonial y Singlar vs. 9 de Julio.

• Fecha 8 (19/10) – Interzonal: Racing vs. Barracas y Singlar vs. Agustina.

• Fecha 9 (2/11): Singlar vs. Racing y 9 de Julio vs. Colonial.

• Fecha 10 (9/11) – Interzonal: Colonial vs. Huracán y 9 de Julio vs. 12 de Octubre.

Zona 3: Porteño, El Fortín, Arenales FC, Belgrano y Social

• Fecha 1 (24/8): El Fortín vs. Porteño y Arenales FC vs. Belgrano. Libre: Social.

• Fecha 2 (31/8): Belgrano vs. El Fortín y Porteño vs. Social. Libre: Arenales FC.

• Fecha 3 (14/9): Social vs. Belgrano y El Fortín vs. Arenales FC. Libre: Porteño.

• Fecha 4 (21/9): Arenales FC vs. Social y Belgrano vs. Porteño. Libre: El Fortín.

• Fecha 5 (28/9): Porteño vs. Arenales FC y Social vs. El Fortín. Libre: Belgrano.

• Fecha 6 (5/10): Porteño vs. El Fortín y Belgrano vs. Arenales FC. Libre: Social.

• Fecha 7 (12/10): El Fortín vs. Belgrano y Social vs. Porteño. Libre: Arenales FC.

• Fecha 8 (19/10): Belgrano vs. Social y Arenales FC vs. El Fortín. Libre: Porteño.

• Fecha 9 (2/11): Social vs. Arenales FC y Porteño vs. Belgrano. Libre: El Fortín.

• Fecha 10 (9/11): Arenales FC vs. Porteño y El Fortín vs. Social. Libre: Belgrano.