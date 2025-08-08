La 2 de Abril presenta su propuesta vecinalista para las elecciones del 7 de septiembre

Ana Laura Geloso y Silvio Coppetti encabezan una lista que apuesta al trabajo local y la cercanía con el vecino

En una entrevista radial con Rubén en «La Mañana de la Radio», los candidatos del Partido Político Vecinal «La 2 de Abril» presentaron su propuesta para las próximas elecciones del 7 de septiembre, destacando su perfil local y su compromiso con las necesidades del distrito.

Una propuesta vecinalista consolidada

Ana Laura Geloso, quien encabeza la lista, explicó que «La 2 de Abril» es un partido político distrital que viene trabajando desde hace varios años con un enfoque netamente vecinal. «Apuntamos al vecino, a poder escucharlo, como lo venimos haciendo desde hace años», señaló durante la entrevista.

La agrupación ya cuenta con representación en el Consejo Deliberante a través del concejal Matías Geloso, quien según Geloso ha logrado que sus intervenciones «se hagan virales» por plantear posiciones con argumentos válidos y respeto.

Experiencia y renovación

La fórmula combina experiencia política con renovación generacional. Geloso aporta su trayectoria como ex secretaria de Desarrollo Social y ex senadora provincial, mientras que Silvio Coppetti, comerciante y emprendedor de Arenales, representa la renovación del espacio.

«Tenemos también muchos jóvenes que se incorporan a la lista de La 2 de Abril. Creemos en ese recambio generacional», destacó Geloso, subrayando la importancia de «nuevas caras, nuevos pensamientos, nuevas ideas».

Los desafíos del distrito

Durante la entrevista, ambos candidatos identificaron problemáticas recurrentes que afectan al distrito:

Déficit habitacional : «Se han prometido viviendas en campañas anteriores y todavía no se han hecho realidad»

: «Se han prometido viviendas en campañas anteriores y todavía no se han hecho realidad» Estado de caminos rurales

Falta de oferta universitaria pública : «Nos pasa el tren de Pergamino, de Junín, de Lincoln, y en el distrito todavía no tenemos»

: «Nos pasa el tren de Pergamino, de Junín, de Lincoln, y en el distrito todavía no tenemos» Acceso al agua potable: Algunas localidades aún no cuentan con este servicio básico

Compromiso con la transparencia

Coppetti enfatizó su compromiso de «no mentirle a la gente» y ser un puente entre los ciudadanos y el gobierno municipal. «Tenemos que dejar de hacer política partidaria y darle una respuesta a la gente, no cada dos años cuando son las elecciones», afirmó.

El candidato también compartió su experiencia personal como padre de una niña con autismo, criticando duramente los recortes en asistencia a personas con discapacidad: «Le falta empatía total. No toquemos las cosas de los jubilados, no toquemos a los sectores más vulnerables».

La lista completa

Concejales Titulares:

Ana Laura Geloso Silvio Argentino Miguel Coppetti María Dolores Santucho Mori Pablo Gastón Ottoboni María Fernanda Danloy Alexis Abraham

Concejales Suplentes:

Candela Fernández Carlos Darío Sosa Valeria González Javier Agustín Baldor

Consejeros Escolares Titulares:

Micaela Becchi Di Marco Santino Catalano

Consejeros Escolares Suplentes:

Micaela Gomez Martina Tiago Román Pérez

Un llamado a la participación

Ambos candidatos coincidieron en la importancia de la participación ciudadana. «El desafío más importante en esta elección es la convocatoria, que la gente vote. Es la única manera que tenemos de cambiar las cosas», sostuvo Coppetti.

Geloso cerró la entrevista invitando a los vecinos a «cumplir con su acto ciudadano de votar» y a «pensar en el distrito, en el desarrollo del distrito, en el bienestar de los vecinos».

Las elecciones se realizarán el próximo 7 de septiembre, donde los ciudadanos podrán elegir concejales y consejeros escolares para el distrito.