POLITICA – “Somos General Arenales” presentó sus candidatos para las elecciones legislativas

Con un discurso enérgico y emotivo de la intendenta Erica Revilla, el frente “Somos General Arenales” presentó anoche a sus candidatos para las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre. El acto, que se llevó a cabo en el Comité de Distrito de la UCR, contó con la presencia de importantes figuras políticas de la región.

Entre los invitados destacados se encontraban los intendentes de Junín, Pablo Petrecca, y de Chivilcoy, Guillermo Britos, quienes integran la lista de candidatos a senadores provinciales en el primer y tercer lugar, respectivamente. También asistieron el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, y la senadora Yamila Alonso, junto a otros funcionarios, concejales y militantes.

Con aplausos fueron recibidos los candidatos a concejales, encabezados por María Elisa Gilardoni (General Arenales), Joaquín Romero (Ascensión), Florencia Cubero Gari (Arribeños) y Ezequiel Lencina (Ferré), quienes tomaron la palabra para manifestar su compromiso. También se presentó la candidata a consejera escolar, Sofía Ullua.

Los candidatos a senadores, Petrecca y Britos, expresaron sus expectativas de cara a la contienda electoral y reafirmaron su compromiso de trabajar codo a codo con la intendenta Revilla.

El discurso de la intendenta

En el cierre del evento, la intendenta Revilla se dirigió a los presentes para destacar la importancia de estas elecciones para el futuro del distrito y valorar el esfuerzo de todos los integrantes de la lista.

“Esta lista es muy importante porque aquí hay un gran equipo, elegido por lo que representan, por el trabajo que hacen día a día y por esa resiliencia de salir de situaciones complejas, poniéndole el pecho y yendo para adelante”, afirmó Revilla, subrayando las cualidades de sus candidatos: “los caracteriza la capacidad de trabajo, la honestidad y las ganas de hacer”.

La intendenta enfatizó el objetivo principal de su gestión: “Lo que más deseamos es que cada uno de nuestros vecinos de todas nuestras localidades vivan mejor. Esta es la función del concejal: velar y cuidar a cada una de nuestras comunidades, y es muy importante que lo hagan con el corazón y con alegría”.

En un claro contraste con la confrontación política, Revilla concluyó: “Acá estamos para construir y no para hablar mal de nadie. No venimos a decir lo que los otros hicieron mal, nosotros venimos a decir lo que vamos a hacer, porque estamos acá para construir”. La intendenta destacó que el trabajo “no tiene días ni horarios porque es una entrega total” y agradeció a las familias de los candidatos por su apoyo y sacrificio.

“Cuando tenemos un objetivo claro y sólido en las ideas, sentimos orgullo de pertenecer y hacer para que cada una de nuestras localidades sea pujante y con desarrollo”, finalizó.