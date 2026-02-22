Semillero de campeonas: Las chicas de Ascensión brillaron con Sarmiento en Bragado

El Club Sarmiento de Junín pisó fuerte en la 12.ª edición del tradicional certamen organizado por Bragado Club. Con una actuación estelar de las futbolistas oriundas de Ascensión, el «Verde» se quedó con tres títulos, reafirmando el gran nivel de sus divisiones inferiores.

El fútbol infantil y juvenil de la región tuvo su gran cita en Bragado con la disputa del Torneo «Don Guillermo». En esta edición 2026, las miradas se las llevó la delegación femenina del Club Sarmiento de Junín, que contó con un aporte fundamental de talentos surgidos de nuestra localidad, demostrando que Ascensión es una cantera inagotable de buenas jugadoras.

En la categoría Sub 16, Sarmiento mostró una superioridad táctica y física notable. Con la presencia de Alma Balderrein e Isabella Giménez, el equipo superó con autoridad a River de Bragado y a Agustín Álvarez en la fase clasificatoria.

En la gran final, las chicas de Junín se midieron ante El Fortín de Bragado, logrando una victoria que las consagró como las flamantes campeonas del torneo, con Balderrein y Giménez como piezas clave en el andamiaje del equipo.

El desempeño en la categoría Sub 13 fue tan contundente que la definición quedó en manos de la propia institución juninense, evitando la disputa de una final convencional al quedar los dos equipos del club en lo más alto.

Sarmiento «A»: Con las ascensionenses Rosario Cohen y Natacha Andrade como protagonistas, el equipo venció a las locales de Bragado Club y a El Fortín de 9 de Julio, mostrando un fútbol ofensivo y vistoso.

Sarmiento «B»: Este equipo contó con el valioso aporte de Libia Raviscioni. Pese a un traspié inicial ante Deportivo Casares, las chicas se recuperaron con un gran triunfo frente a Agustín Álvarez, asegurando su lugar en la definición simbólica del certamen.

Debido a que ambos representativos de Sarmiento (A y B) debían enfrentarse en la final, la organización y el club celebraron el título compartido, demostrando la hegemonía del «Verde» en esta categoría.

Proyección y futuro

El balance para las futbolistas de Ascensión es sumamente positivo. Más allá de los trofeos obtenidos, la experiencia en el torneo «Don Guillermo» sirve para consolidar su proceso de formación en una estructura profesional como la de Sarmiento de Junín.

Con talento, esfuerzo y el acompañamiento de sus familias, Alma, Isabella, Rosario, Natacha y Libia se proyectan como promesas firmes del fútbol femenino regional, dejando bien alto el nombre de su pueblo en cada cancha que pisan.