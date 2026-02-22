DIVISIONES INFERIORES – Jóvenes talentos de Singlar en el radar de Vélez Sarsfield

Los futbolistas de la entidad auriazul vivieron tres jornadas de entrenamientos intensos en la Villa Olímpica, reafirmando el gran trabajo que se realiza en las divisiones inferiores de la institución auriazul.

El fútbol de Ascensión y de la Liga Arenalense vuelve a ser noticia por la proyección de sus jóvenes promesas. Franco Covachina y Santiago Fenoglio, ambos de 12 años, regresaron recientemente de una experiencia que marcará un antes y un después en sus incipientes carreras: una prueba de tres días con las categorías formativas del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Los futbolistas de Singlar Club no solo demostraron sus condiciones técnicas, sino que también pudieron compartir momentos de cercanía con los profesionales del plantel de Primera División, todo bajo la atenta y emocionante mirada de sus familias.

A pesar de su corta edad, ambos son piezas inamovibles y titulares indiscutidos de la octava división auriazul. Sin embargo, sus trayectorias ya acumulan hitos sorprendentes:

Franco Covachina: Viene de lograr una hazaña poco común, consagrándose campeón en la sexta división durante la temporada pasada, compitiendo palmo a palmo con jóvenes hasta cuatro años mayores que él.

Santiago Fenoglio: Junto a Franco, ya sabe lo que es vestir la «V» azulada con éxito, habiendo integrado un combinado juvenil de Vélez que se coronó campeón en un torneo realizado en Chacabuco.

Este presente no es casualidad. Es la síntesis perfecta entre el talento natural de los pibes y el proceso formativo que lidera el coordinador Joaquín Romero junto a su equipo de colaboradores en Singlar. A esto se le suma el pilar fundamental: el apoyo incondicional de las familias, quienes acompañan el esfuerzo diario de estos futuros cracks.

Con el roce nacional ya incorporado y el ADN del club de sus amores, Franco y Santiago demostraron que están listos para dar el gran salto, dejando bien en alto el nombre de Singlar y de todo el fútbol local.