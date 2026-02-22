Se dio inicio al año de actividades con capacitación en RCP y reunión de la Escuela Zonal N.° 10 en Carabelas

En la localidad de Carabelas se llevó a cabo una jornada de capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) que contó con una destacada participación de vecinos y vecinas de la comunidad. La instancia formativa, a cargo de Maximiliano Coliqueo (Colón), permitió trabajar en técnicas de primeros auxilios y en maniobras básicas de reanimación, brindando herramientas esenciales para actuar de manera rápida y eficaz ante una emergencia.

Durante la capacitación se hizo hincapié en la importancia de que cada ciudadano pueda reconocer una situación crítica y saber cómo intervenir hasta la llegada del servicio de salud. Este tipo de espacios fortalece la red comunitaria de cuidado y promueve una cultura de prevención y responsabilidad compartida.

En el mismo marco, se desarrolló la primera reunión del año de la Escuela Zonal N.° 10, donde se comenzaron a definir las actividades, capacitaciones y objetivos de trabajo para el ciclo en curso. Fue una instancia de planificación conjunta, intercambio de ideas y organización de propuestas orientadas a mejorar la formación y el acompañamiento a las distintas localidades.

Desde la organización se agradece a todas las personas que participaron de la jornada y a quienes continúan apostando a la capacitación permanente y al compromiso con la comunidad. Estas acciones, que articulan esfuerzo institucional y participación ciudadana, son fundamentales para seguir construyendo entornos más seguros y solidarios.